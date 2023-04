Andrés García, a cuánto asciende su fortuna y para quién será

El mundo del espectáculo está de luto con la partida del icónico actor mexicano Andrés García, quien falleció el 4 de abril a la edad de 81 años. García fue un pilar en la industria cinematográfica y televisiva, habiendo protagonizado numerosas películas y telenovelas a lo largo de su carrera, lo que le permitió acumular una fortuna estimada en alrededor de 10 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Sin embargo, tras su fallecimiento, surgen preguntas sobre cómo se repartirá su herencia. Originalmente, Andrés García había designado a Roberto Palazuelos como su albacea y había distribuido su fortuna de la siguiente manera: el 50% de sus propiedades al Diamante Negro, el 10% a su hermana Rosita, el 10% a su exesposa Sandra, el 10% a su esposa Margarita y el 10% restante a sus hijos Andrés y Leonardo.

Pero luego de diversas controversias, el actor modificó varias veces su testamento para favorecer a su esposa Margarita y a su hermana Rosa, quienes lo cuidaron durante sus últimos años de vida. En una entrevista con el programa «Sale el Sol», el actor admitió no recordar exactamente cómo quedó su testamento, pero que Margarita se encargaba de ello.

La fortuna de Andrés García incluía diversas propiedades, como «El Paraíso», ubicada en la Cuesta de Acapulco, y «El Castillo», construido en Santo Tomás Ajusco en la Ciudad de México. Sin embargo, esta última propiedad fue vendida recientemente por el hijo de Margarita Portillo, lo que generó controversia debido a que se estima que su valor es de alrededor de 60 millones de pesos y que Leonardo García solo recibió una Jeep y un millón de pesos.

La disputa por la herencia de Andrés García demuestra una vez más lo complicado que puede resultar el tema de las sucesiones y la importancia de tener un testamento claro y actualizado. La partida del actor deja un legado importante en la industria del entretenimiento y su nombre seguirá siendo recordado por generaciones.

Enorme controversia ha causado también el hecho de que la esposa del famoso de la televisión y el cine mexicano asegurara que los hijos de Andrés García no acudirían a los servicios funerarios, detacando incluso, que Leonardo García habría inventado estar de viaje para no acudir, asegurando que se encontraba en Guerrero, donde darán el último adiós al actor.

Por su parte, también habló de Andrea García, indicando que su padre aseguró no querer verla ya que si ella no se había interesado por él en tantos años, ahora que estaba cerca de partir no necesitaría tampoco acercarse a él.