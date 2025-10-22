La despedida final de una década: ‘Reviviendo los 90S’ regresa por última vez a Cd. Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.

El fenómeno musical que cautivó a la capital tamaulipeca en su debut, «Reviviendo los 90s», está de regreso para una única y última función estelar. Este espectacular concierto, que en diciembre de 2024 desató risas, gritos y una ola de nostalgia por la «Época Dorada» de la música popular, se despide de los escenarios de la ciudad con una edición totalmente renovada.

La cuenta regresiva ha comenzado, pues los productores han confirmado que esta será la gran despedida del proyecto antes de que el equipo creativo emprenda nuevos caminos. La cita ineludible está programada para el miércoles 05 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en el emblemático Auditorio Alberto López del Centro Cultural Tamaulipas, ubicado en la Plaza del 15.

Bajo la dirección del maestro Sergio Rivas, el grupo de talentos tamaulipecos ha estado en constantes y rigurosos ensayos durante los últimos meses, preparando una nueva edición mejorada que promete llevar la experiencia de nostalgia y fiesta a un nivel superior.

El repertorio de la noche es un viaje directo al pasado, conformado por los himnos de una generación. Los asistentes podrán revivir los éxitos más icónicos de artistas como Flans, Jeans, Kabah, Onda Vaselina, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, interpretados por las voces más prodigiosas y carismáticas del talento local.

¡ADVERTENCIA DE SOLD-OUT! Los boletos ya se encuentran a la venta y el entusiasmo es tan alto que más de la mitad del aforo se agotó en la primera semana. No te quedes fuera de este gran cierre de ciclo que ha marcado a Ciudad Victoria. Para conseguir tus entradas y asegurar tu lugar en la fiesta de despedida, contacta de inmediato a las páginas oficiales del evento: búscanos en Facebook como “Reviviendo los 90 Cd. Victoria”, en Instagram como @reviviendolos90, o directamente vía WhatsApp al 834 425 9184.