Bioserie de Gloria Trevi aborda la perspectiva de la cantante y las víctimas

Nuevamente se realizará un proyecto sobre la vida de Gloria Trevi, en esta ocasión correrá a cargo de Carla Estrada, bajo el respaldo de Televisa. Sin embargo, lejos de victimizar a la cantante, la versión que estará lista para principios del próximo año explorará los momentos más complicados que vivió la artista, intentando hacer justicia a todos los que resultaron afectados.

Al menos así lo compartió la productora quien indicó que el proyecto abarca desde la infancia de la regiomontana, hasta la actualidad; serán cinco actrices las que la personifiquen, siendo Scarlet Gruber la “Gloria” con mayor presencia.

“Está visto desde el punto de vista de Gloria Trevi, es su historia desde su perspectiva y también desde el punto de vista de las chicas que estuvieron compartiendo ese difícil momento con ella. Estoy consciente del reto que tenemos en las manos, pero también del talento de los escritores, estoy segura que esta historia de Gloria puede marcar la diferencia en un antes y después para muchas personas.

“Creo que podemos ayudar a muchos, podemos levantar la voz y denunciar, hay que aclarar que debemos de denunciar con responsabilidad. Tenemos muchas personas que nos apoyan. A mí me tocó ver esa Gloria diferente, distinta, que todo mundo veíamos que pasaba algo raro y no era algo bueno, pero todos se quedaron callados. La violencia existe aún en el mundo, debemos unirnos y usar esas experiencias malas y convertirlas en buenas para ayudar a nuestra población, a nuestros jóvenes, a nuestros padres, nuestros hermanos; vamos a poner focos rojos, de alarma”, afirmó Estrada en conferencia de prensa.

Hubo un largo proceso de casting, dijo Estrada, sin embargo, su decisión por Gruber llegó cuando la escuchó cantar. En ese momento, la productora se puso en contacto con la intérprete de “Todos me miran” y, con el visto bueno de la cantante, comenzó el proyecto.

“Siento que lo difícil de mi personaje es la humanidad en la personalidad de Gloria, muchos conocemos a Gloria con esa personalidad mágica, muy fuerte en el escenario, irreverente, pero existe Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz (su nombre real), que es esta Gloria, en su intimidad, con sus familiares, con sus amistades, es una persona muy diferente. Quiero hacer las dos con mucha verdad y hacer justicia”, expresó Gruber.

“Me siento tranquila, preparada y muy respaldada por un equipo maravilloso de dirección, producción, maquillaje, estoy teniendo clases de acento y lecturas. Lo que más me impresiona de su vida es verla superarse después de todo lo que pasó, su dolor, la manipulación que vivió, poder decir: ‘yo puedo salir adelante, con ayuda de mi familia, yo sé salir adelante’ y ver la vibra en el escenario, convertirse en una mujer tan exitosa me llena de orgullo y es de admirar es lo que más he aprendido de ella”, agregó.

La serie contará con 50 capítulos, entremezclando ficción con realidad. El 10 por ciento de las grabaciones se llevará a cabo dentro de foros de televisión, mientras que los demás escenarios serán en locaciones de España, Brasil, Chile, Argentina, Monterrey, Chihuahua, Cuernavaca, Ixtapa Zihuatanejo y Ciudad de México.

“Los personajes que interpretan las actrices no son personajes específicos, a excepción de tres personas que nos contaron su historia, tenemos sus testimonios y es contar la historia desde los ojos de Gloria avalada por estas niñas afectadas, pero vamos a revolver nombres, físicamente no se van a parecer, no se está juzgando a nadie, ya se juzgaron estas personas y han salido adelante, también son historias de éxito.

“La historia de éxito pública es de Gloria, pero también la de todas estas niñas y todas han salido adelante y han sido mujeres exitosas. El guion está basado en un porcentaje alto de puras entrevistas: la procuradora, el juez, el abogado, la amiga, la chava que estuvo en la cárcel con Gloria, su mamá, su papá, sus hermanas, muchas entrevistas, en base a eso está hecho el guion; los hechos en términos generales son reales”, aseguró Estrada.

Aún están en pláticas con Mary Boquitas para saber qué tanto puede participar en este proyecto, informó la productora; además esperan que la misma Trevi sea quien interprete la última parte del serial.