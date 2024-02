Aracely Arámbula ya habría cobrado los cheques por pensión de Luis Miguel

Aracely Arámbula ya habría cobrado el dinero de la manutención que Luis Miguel le depositó para sus hijos Daniel y Miguel.

Desde hace algunos meses, la batalla legal entre la actriz y el cantante acaparó los titulares de los medios de comunicación cuando los abogados de ‘El Sol’ aseguraron que su cliente ya había cumplido con lo que le correspondía, pero la contraparte se negaba a aceptar el dinero.

Aracely Arámbula ya habría cobrado la pensión de Luis Miguel

Tras la guerra de declaraciones entre sus abogados, pues el representante de la actriz, Guillermo Pous negó que ‘La Chule’ hubiera sido notificada del depósito de Luis Miguel, ahora la publicación de espectáculos aseguró que Aracely Arámbula ya tiene ese dinero en sus manos.

Cabe mencionar que, en días pasados, el mismo defensor legal de Arámbula contó lo que la actriz planea hacer con el dinero que le debía su ex pareja.

“Todo es a favor de los niños, lo que se busca es que todo esto vaya a la constitución de unos fideicomisos para su educación”, declaró Pous en el programa Sale el Sol.

De la misma manera, el litigante hizo énfasis en que Aracely y Luis Miguel seguirán “negociando por lo menos hasta que [los niños] cumplan la mayoría de edad”.

¿Cuánto cobró Aracely Arámbula por la pensión de Luis Miguel?

A pesar de que nadie ha confirmado la cantidad que el cantante le otorgó a sus hijos, en septiembre pasado trascendió que el cantante depositó 25 millones de pesos para sus hijos luego de la demanda de Aracely Arámbula ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

En este sentido, la representante legal confirmó que su famoso cliente le depositó a cada uno de sus hijos alrededor de 200 mil pesos mensuales.

“Son alrededor de 12,500 dólares al mes, es esta cantidad la que se depositó en el juzgado, no quiere decir que antes no existieran estos depósitos, incluso, se les entregó alrededor del doble de la cantidad a lo largo de los años; sin embargo, por estas cuestiones de la cuenta no se habían realizado los pagos. Hay demasiadas especulaciones respecto a los montos, de que si lo hizo de buena o mala fe, lo que sea, lo que sí les aclaró es que el dinero es el acordado más un año y medio por cada uno de los hijos”, expresó el abogado al respecto.