Piloto denuncia a Luis Miguel por deuda de más de 6 mdp; revela que lleva una nana a sus viajes

A pesar de que Luis Miguel se colocó como uno de los artistas más célebres en el 2024, tras el éxito de su gira de conciertos por varias partes del mundo, en esta ocasión un piloto aviador lo denunció públicamente por deberle una fuerte cantidad de dinero.

Raúl Aldana aprovechó la entrevista concedida al programa Ventaneando para hacer un llamado al “Sol de México” con la finalidad de que liquiden sus servicios, que constan de 5 vuelos privados, los cuales ascienden a un total de 300 mil dólares, el equivalente a 6 millones 650 mil pesos mexicanos.

“Con Luis Miguel estuvimos del 19 al 21, obviamente estas últimas dos giras no estuvimos con él. Ocesa fue la que nos pagó prácticamente toda la gira, cuando debía más de 46 conciertos, tuvo problemas en el Auditorio Nacional. Un día se acercó la manager y nos dijo: ‘Luis Miguel debe más de 46 conciertos, no tiene dinero’”, inició su relato.

“Los Cabos fue cuando de repente, terminamos los vuelos de Ocesa, que Ocesa pagó perfectamente bien y de repente, nos solicitó la empresa de Luis Miguel, un vuelo a Madrid, y de Madrid dije: ‘bueno, a lo mejor volamos a Madrid, ida y vuelta’, pero no, volamos a Madrid, hicimos varios destinos por allá, por España. Y lo más crítico de esto es que, de repente, ya no supimos nada de él”, añadió.

Sobre el motivo por el que siguieron brindándole el servicio tras el primer vuelo no pagado, Aldana señaló: “Nosotros teníamos una buena referencia, o sea, dejamos el avión más de diez días ahí parado y luego nos regresamos el avión vacío. Más de dos años que tenemos con este tema. Realmente, nosotros, el cálculo de los 300 mil dólares es basado en los vuelos que hicimos, pero si tú le pones interés moratorio y queremos abusar, la empresa no está en ese mood, no está en ese perfil, lo que queremos es que pague y seguirlo teniendo el cliente”.

Asimismo, el piloto expresó que su desconfianza no es precisamente en el cantante, sino en la gente que trabaja con él. “Yo estoy casi seguro que no es Luis Miguel, yo siento que es más su oficina, alguna mala administración”.

Por otra parte, Raúl reveló una peculiaridad en los viajes del intérprete de “La incondicional”, asegurando que siempre viaja con una mujer de 60 años, la cual se dedica al cuidado personal del cantante.

“Pues, su nana, es prácticamente como su mamá, que tenía mucho cariño con ella y siempre estaba acompañado de ella, ni la camisa le dejaban. Haz de cuenta, si no se la daba a ella, no se la ponía. Entonces, a veces cambiaba en el avión y siempre viajaba con las maletas. La señora muy linda, muy linda, la señora”, detalló.

Por último, Aldana aclaró la incógnita sobre si el famoso es una persona fría e indiferente con el personal que trabaja para él. “Luis Miguel con nosotros siempre fue muy amable, en el medio aeronáutico siempre ha tenido una fama de un caballero. Él es la persona más sencilla que puedes encontrarte en la vida”, finalizó.