Cazzu celebró Halloween junto a su hija Inti mientras Nodal defendía a Ángela Aguilar

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, decidió celebrar Halloween en medio de la nueva polémica que enfrenta con su expareja, Christian Nodal, y su esposa Ángela Aguilar.

La rapera decidió vivir un tierno momento con su hija Inti, fruto de su romance con el cantante de regional mexicano, y las imágenes de madre e hija disfrazas rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En las fotografías, ambas aparecen vestidas de mariposas monarcas, luciendo alas hechas a mano en colores naranja, negro y blanco, con detalles en sus peinados que complementaban su atuendo.

Sin embargo, mientras la cantante, compositora y productora discográfica se encontraba disfrutando de su maternidad, su famoso ex contaba su versión sobre el fin de su relación en una transmisión en vivo.

En el video, el intérprete de “No te contaron mal” se mostró firme y visiblemente molesto, defendiendo a su esposa, Ángela Aguilar, recalcando que nunca hubo infidelidad ni un noviazgo paralelo mientras estaba con Cazzu.

De la misma manera, el sonorense expresó su enojo ante los comentarios y especulaciones sobre su matrimonio. “De mi esposa no van a andar hablando así, no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen. Ni mucho menos lo que insinúa mi ex. Jamás fue mi amante”, subrayó.

Además, dejó entrever que toda esta nueva situación con Cazzu surgió a raíz de que le pidió que aclarara que nunca le fue infiel, pues deseaba acabar con los malentendidos y rumores sobre su actual pareja.