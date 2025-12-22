Sheinbaum Realiza Primer Recorrido en Tren Suburbano Ramal Lechería-AIFA

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en el primer trimestre de 2026 estará listo el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), esto luego de realizar el primer recorrido por este nuevo sistema ferroviario.

«Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo la SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre de 2026, ya para utilizarse». «Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México», explicó.

¿Se cambiará el nombre del tren?

Detalló que sólo hace falta la construcción de tres puentes peatonales y se lleva a cabo el periodo de pruebas de la señalización automática. Además de que se pondrá a consideración el nombre del tren.

El Tren Suburbano al AIFA es considerado una obra estratégica para fortalecer la conectividad entre la Zona Metropolitana del Valle de México y la terminal aérea ubicada en el municipio de Zumpango, Estado de México. Este sistema de transporte busca ofrecer una alternativa rápida, segura y eficiente para los usuarios que se trasladan diariamente hacia el aeropuerto, así como para trabajadores y habitantes de la región norte del Valle de México.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto contempla la operación de diversas estaciones que formarán parte del sistema ferroviario metropolitano. Para marzo de 2026 se tiene prevista la entrada en funcionamiento de las estaciones Lechería, Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prado Sur, Nextlalpan, Jaltocan y la terminal AIFA, lo que permitirá ampliar la cobertura del transporte público y mejorar la movilidad regional.

Las autoridades han destacado que este ramal del Tren Suburbano contribuirá a reducir los tiempos de traslado, disminuir la congestión vehicular y fortalecer la interconexión con otros sistemas de transporte público, consolidando al AIFA como un nodo logístico y de movilidad de alcance metropolitano.

¿Cuánto costará el boleto?

Respecto al costo del servicio, hasta el momento no se ha dado a conocer la tarifa oficial que tendrá el Tren Suburbano hacia el AIFA. Sin embargo, como referencia, en otros sistemas ferroviarios del Valle de México, como el Tren Interurbano México–Toluca, las tarifas actuales van de 15 a 90 pesos y se pagan mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, esquema que podría replicarse en este nuevo ramal.