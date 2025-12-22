El actor James Ransone, reconocido por su papel de Ziggy Sobotka en la aclamada serie de HBO “The Wire” y en otros programas de televisión y películas, falleció a los 46 años.
La oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dijo en los registros en línea que Ransone murió por suicidio el viernes.
Algunas de las películas en las que participó Ransone están “It: Chapter Two,” “The Black Phone” y “The Black Phone 2,” también apareció en programas de televisión, incluyendo el drama policial “Bosch” y “Poker Face.”