Muere el actor James Ransone, conocido por su papel en «The Wire», a los 46 años

El actor James Ransone, reconocido por su papel de Ziggy Sobotka en la aclamada serie de HBO “The Wire” y en otros programas de televisión y películas, falleció a los 46 años.

La oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dijo en los registros en línea que Ransone murió por suicidio el viernes.

El actor James Ransone durante el estreno de la miniserie «Generation Kill» de HBO Films, celebrado en el Paramount Theater, dentro de los estudios Paramount Pictures, el 8 de julio de 2008 en Hollywood, California. David Livingston/Getty Images North America/Getty Images

Algunas de las películas en las que participó Ransone están “It: Chapter Two,” “The Black Phone” y “The Black Phone 2,” también apareció en programas de televisión, incluyendo el drama policial “Bosch” y “Poker Face.”