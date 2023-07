Marcelo Ebrard critica estrategia política de Sheinbaum

[ssba]

En conferencia, Marcelo Ebrard criticó a Claudia Sheinbaum por la estrategia política que está utilizando la cual indica que «es tiempo de mujeres», pues apela al «género» y no a lo que se representa.

«Claro que es una buena estrategia, cada quién hace su estrategia política, pero yo pensaría que tenemos que hacer equipo, es tiempo de mujeres, pero yo pensaría que es tiempo de hombres, mujeres y también de quienes tienen otras preferencias sino apelaría al género, no al género sino a la capacidad de las personas, no votes en función del género de alguien sino en función de qué ha hecho y qué representa»

También adelantó que el 10 de julio presentará su plan de seguridad, reiterando lo dicho en su discurso del sábado, durante el festejo a López Obrador, en el que señaló que el objetivo es reducir la violencia y restituir la tranquilidad de los ciudadanos.

«Evidentemente se necesitan muchas medidas, pero ya están en curso mucho de ellas por inversión social muy importante, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, … y también necesitamos de las tecnologías para complementar lo que la Guardia Nacional pueda tener los resultados que necesitamos, el 10 de julio lo estaremos presentando».

Por otro lado, el aspirante presidencial añadió que, tras su visita a Miami, estará firmando redes de aliados para combatir con mexicanos las reformas migratorias que se han implementado en California contra los migrantes.

Una «chicanada» sería no respetar resultados de la encuesta: Ebrard

Marcelo Ebrard consideró que la «chicanada» que podría darse en este proceso interno de Morena es que no respeten los resultados de la encuesta.

En conferencia de prensa, el aspirante presidencial dijo que hasta el momento no se ha dado así, pero que se podría dar si se trata de dar a conocer una encuesta que no sea veraz.

«Que quisieran alterar el resultado de la voluntad de la gente, para mí eso sería eso comenté en la entrevista, que se quiera presentar una encuesta que no sea veraz, está difícil implementar porque nos pidieron varias encuestadoras, pero esa sería una razón muy importante de no aceptar el proceso que en su momento se presente», indicó al ser cuestionada sobre una posible «chicanada» que se presente en este proceso.

El excanciller mencionó que, en los próximos días podría dar a conocer las encuestadoras que no son precisas y que se descartaron para que formen parte del proceso interno de Morena, y reiteró que: » si me hacen una «chicanada» o «canallada», no lo puedo permitir. Y sobre las encuestas se acordó en el Consejo Nacional, que las encuestas que se han equivocado en las elecciones no se tomen en cuenta, nosotros hicimos un análisis de las encuestas que no son precisas, y eso lo votamos todos», indicó.

Sobre si ha presentado quejas en Morena sobre inconsistencias de sus compañeros en este proceso interno, Marcelo Ebrard adelantó que se presentaron varios documentos para que Morena los valore, y tome las medidas necesarias, sin embargo, no quiso revelar las causas, pero en la medida que los resultan se darán a conocer.