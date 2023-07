Galilea Montijo confiesa si estaba borracha en conducción de «La Casa de los Famosos»

Raquel Bigorra fue la cuarta expulsada de «La Casa de los Famosos». Como cada domingo, se llevó a cabo la ronda eliminatoria y esta vez Galilea Montijo salió salpicada por su conducción en la emisión del programa.

La panelista del reality show presentó a los nominados de la semana: Raquel Bigorra, Sergio Mayer y Paul Stanley. Tras dar el veredicto de la votación y ante las cámaras, Montijo desató especulaciones sobre sus expresiones y manera de hablar.

Lo anterior llamó la atención de internautas, quienes mediante redes sociales señalaron a la presentadora de haber asistido en estado de ebriedad.

¿Galilea Montijo acudió borracha a «La Casa de los Famosos»?

Galilea Montijo es una de las actrices y conductoras más famosas de la televisión mexicana. A lo largo de su trayectoria han enfrentado diversas críticas, en la más reciente se le acusó de estar borracha en «La Casa de los Famosos».

Durante las intervenciones de la presentadora, decenas de usuarios destacaron que en algunos momentos su manera de hablar era más lenta de lo común.

«¿Galilea anda borracha o son mis nervios?», «¿Es mi impresión o Galilea anda borracha, no puede ni hablar bien, qué pasa Televisa con tus conductores estrellas?», «Galilea Montijo piensa que la gente no se dará cuenta cuando ve a un borracho», escribieron en Twitter.

Galilea Montijo aclara qué le pasó en «La Casa de los Famosos»

En el programa «Hoy» de este lunes, Galilea Montijo aclaró lo que le sucedió durante la emisión del reality show, ello luego de recibir críticas en distintas plataformas.

«Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer a mitad del programa. Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca», reveló.

La actriz destacó que en plena transmisión se le despegó la prótesis, lo cual provocó que se le dificultara hablar. «Tengo que comprar de esa cosa que la pega más. Tenía mucho miedo de dar el ‘bozazo’… De que se me saliera la prótesis que traigo».

Finalmente, Galilea Montijo bromeó con que sí le gusta el «agua de jamaica», pero no se atrevería a asistir a su trabajo en un estado inconveniente. «A mí me da miedo. Tener una responsabilidad como esa, no podría», sentenció.