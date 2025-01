En 7 horas y con tómbolas, deciden las candidaturas

En una larga sesión de siete horas, la Mesa Directiva del Senado definió mediante tómbola y pase directo las candidaturas a jueces, magistrados y ministros entre 1,239 aspirantes inscritos ante el Poder Judicial, como lo mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, condujo 68 procesos, algunos de ellos sin necesidad de insaculación, ante la reducida cantidad de aspirantes.

Entre quienes irán directamente a la boleta de la elección están nueve mujeres que buscan ser ministras de la Suprema Corte, entre ellas Marisela Morales, quien se desempeñó como procuradora general de la República, y Paula María García Villegas, hija de la ministra en retiro y actual diputada federal Olga Sánchez Cordero.

El legislador morenista informó que el universo de personas insaculadas para definir el listado de candidaturas del Poder Judicial se incrementó de mil 46 a mil 239 personas, derivado de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que instruyeron de última hora la inclusión de más aspirantes.

Sin senadores del PAN, PRI y MC quienes acusaron un nuevo “circo, Morena y teatro” este proceso, así como con una hora y media de retraso, pues el padrón de aspirantes pasó de mil 46 a mil 239 personas en las últimas 24 horas, derivado de que el Tribunal Electoral instruyó la inclusión de 190 personas y la Corte hizo lo mismo con tres perfiles más.

Apenas en la primera media hora del ejercicio, se registró un traspié, luego de quienes estuvieron a cargo del ejercicio confundieron el género de un aspirante.

El presidente del Senado consideró que con esta insaculación el proceso de la primera elección judicial “se consolida” a pesar de las “artimañas, trampas y embustes” del Poder Judicial.

“Yo diré que no hay recurso legal que pueda detener la elección. A estas alturas no pudieron, no han podido, no podrán. El primero de junio, domingo de 2025, el pueblo de México generará un hito en la historia siendo el primer pueblo de la humanidad que elegirá por voto universal, secreto y directo a sus personas juzgadoras. De ese tamaño es lo que estamos haciendo”, enfatizó.