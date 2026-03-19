Van contra los narco corridos y narco influencers en Tamaulipas

  • jueves, 19 de marzo de 2026

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado avanzó en la aprobación de una reforma que busca sancionar con mayor severidad la promoción o exaltación de conductas delictivas, una medida que ha generado debate por su posible impacto en la libertad de expresión, especialmente en entornos digitales.

La iniciativa, impulsada por el diputado Marcelo Abundis Ramírez, plantea reforzar el marco legal para castigar a quienes inciten de manera directa y pública a cometer delitos, así como a quienes difundan contenidos que glorifiquen a personas o actividades vinculadas con la delincuencia.

El nuevo esquema contempla la inclusión de plataformas digitales, redes sociales y expresiones culturales como la música dentro de los medios donde se podría configurar este delito, ampliando así el alcance de la legislación vigente.

De acuerdo con lo aprobado, las sanciones podrían ir desde los seis meses hasta los siete años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 50 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En caso de que estas conductas sean cometidas por servidores públicos, las penas se incrementarían, incluyendo la inhabilitación para desempeñar cargos.

Desde el Poder Legislativo se argumenta que esta medida responde a la necesidad de frenar la normalización de la violencia, así como evitar fenómenos como el reclutamiento hacia actividades ilícitas o la reproducción de contenidos que afecten a las víctimas.

Sin embargo, la reforma también ha encendido alertas entre diversos sectores, que advierten que su aplicación podría derivar en interpretaciones amplias que alcancen a usuarios de redes sociales o creadores de contenido, lo que ha abierto el debate sobre los límites entre la seguridad pública y la libertad de expresión en el estado.

El nuevo marco legal busca fortalecer el orden público y enviar un mensaje de cero tolerancia a la difusión de mensajes que incentiven la violencia, aunque su implementación será clave para determinar su verdadero alcance en la vida pública y digital de Tamaulipas.

 

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