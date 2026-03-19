Proponen definir participación en deportes escolares con base en sexo biológico en Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

En el Congreso del Estado, la diputada de Morena, Gabriela Regalado Fuentes, presentó una iniciativa que busca modificar la Ley de Cultura Física y Deporte para establecer nuevos criterios en la participación de estudiantes dentro de competencias escolares.

La propuesta plantea adicionar un artículo 60 Ter con el objetivo de que en los juegos deportivos escolares la participación, clasificación y premiación se determine con base en el sexo biológico de los competidores.

“La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un artículo a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Tamaulipas, con el propósito de establecer como obligación que en los juegos deportivos escolares la participación, clasificación y premiación se definan conforme al sexo biológico de los participantes”, expone el documento.

En su argumentación, la legisladora destacó la importancia del deporte como herramienta formativa para niñas, niños y adolescentes, subrayando que además de fomentar valores, también contribuye al desarrollo físico y mental.

“El deporte escolar constituye una herramienta esencial en la formación integral de niñas, niños y adolescentes”, señala la iniciativa.

Asimismo, la diputada explicó que el planteamiento responde a un debate actual sobre los criterios de inclusión en el ámbito deportivo, particularmente en edades escolares, donde consideró necesario privilegiar la equidad y la seguridad en las competencias.

“La distinción entre sexo biológico y género no es un tema de discriminación, sino de garantía de justicia deportiva”, se argumenta en la exposición de motivos.

La propuesta también establece que las autoridades deberán aplicar esta disposición respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas y la igualdad sustantiva, además de emitir lineamientos basados en criterios científicos, médicos y pedagógicos.

“Las autoridades competentes garantizarán que esta disposición se aplique con pleno respeto a la dignidad humana, la igualdad sustantiva y los derechos de todas las personas”, precisa el documento.

De aprobarse, la reforma se estaría marcando un nuevo criterio en la organización de competencias deportivas escolares en Tamaulipas, en medio de un debate nacional e internacional sobre inclusión y equidad en el deporte.