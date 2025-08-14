Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 14 de agosto.-El viernes por la noche, una tormenta tropical podría impactar el norte de Tamaulipas, fenómeno que este jueves mantiene un 20 por ciento de probabilidades de evolucionar a huracán, sin embargo expertos ven poco probable este último escenario.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional la perturbación tropical 98L, se encuentra en aguas del Golfo de México, al norte de Tabasco, más para llegar a ser huracán necesitaría evolucionar entre 2 y 7 días, por lo que prácticamente no alcanzaría el tiempo antes de que toque tierra.

Expertos mencionan que “se espera que la noche del viernes impacte el norte de Tamaulipas o sur de Texas, zona más probable de inundaciones. El alejamiento del sistema, permite la mejoría del tiempo en la Península de Yucatán”.

El portal Meteorología de Tamaulipas pidió a la comunidad seguro de cerca la información de expertos y de canales oficiales, a fin de no creer en información amarillista o alarmista. No obstante, el fenómeno dejaría buenas lluvias en la zona más seca del Estado.

Protección Civil de Tamaulipas advirtió que la segunda quincena de agosto y el mes de septiembre, presentaran un comportamiento lluvioso en el Estado, que sin bien actualmente no registra sequía en la mayoría de sus municipios, las presas fronterizas que se encuentran a un alarmante bajo nivel.

Además, Protección Civil de Tamaulipas difundió que mantiene la vigilancia de la evolución del fenómeno “Dicho sistema, ocasionaría actividad de tormentas y chubascos dispersos principalmente en la zona Norte y Centro de Tamaulipas el viernes y sábado”