Fin de semana de Estatal de TKD

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El presidente de la Asociación de Taekwondo de Tamaulipas, Romualdo Salazar, anunció que este fin de semana se llevará a cabo el campeonato estatal, teniendo como sede a Ciudad Victoria.

“Arrancamos el sábado por la mañana para concluir el domingo, con la finalidad de integrar nuestra selección que competirá en los eventos de la Federación, donde Tamaulipas ha logrado destacar en los últimos años”, señaló.

Comentó que se esperan más de 300 peleadores que buscarán su pase a las competencias nacionales. “Es un estatal importante para este cierre de año, donde los atletas intentan subir en el ranking nacional”, agregó.

Explicó que actualmente Tamaulipas se ubica dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional, lo que ha permitido traer eventos de relevancia al estado.

“Tamaulipas ha avanzado de manera importante; contamos con exponentes nacionales y esto nos ha ayudado significativamente”, finalizó.