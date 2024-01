Tienen Vectores de Salud un futuro laboral incierto

Por José Gregorio Aguilar

Trabajadores de Vectores en la Secretaría de Salud aún no tienen la certeza de que serán basificados por el Gobierno del Estado y debido a ello su futuro laboral es incierto, declaró Miguel Ángel Martínez.

El vocero de los trabajadores eventuales, en los que se incluye no solo el personal de Vectores, sino también los de promoción a la salud y los administrativos, dijo que por parte de la autoridad no ha habido ningún acercamiento.

“El área de Vectores como otras que no son parte del área paramédica el futuro es incierto porque no ha habido acercamiento por parte de la autoridad se supone que la basificación se daría por parte del Estado no por parte de IMSS Bienestar y sería base estatal pero no ha habido acercamiento de la autoridad hacia nosotros ni explicación ni recomendación que nos de seguridad laboral, la preocupación existe”.

Lo anterior, luego de que desde el año pasado se dio a conocer oficialmente, que los trabajadores eventuales no están considerados para ser basificados por el IMSS Bienestar como sí lo están aquellos que pertenecen a áreas médicas, para médicas y de enfermería

Desde entonces la preocupación y la angustia se apoderó de los eventuales excluidos por IMSS Bienestar porque no saben qué va a pasar con su estatus laboral o si sus condiciones de trabajo cambiarán en forma negativa.

Miguel Ángel Martínez también resaltó el hecho de que, aún y cuando los trabajadores que sí fueron contratados por ese nuevo esquema de salud en noviembre del año pasado, aún no les pagan el sueldo que corresponde a sus nuevos nombramientos por lo que insistió en que priva el desconocimiento y la incertidumbre entre el personal de Vectores y el resto que no recibió base.

“En el caso de Vectores nosotros estamos esperando primero que se le cumpla a los del área médica de otra manera no podemos vernos beneficiados si no se les cumple primero a ellos”.