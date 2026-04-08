Tamaulipas vive Semana Santa récord: playas y carreteras al tope

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 08 de abril del 2026

La Semana Santa dejó cifras históricas en Tamaulipas: más de dos millones 141 mil visitantes arribaron al estado en la primera semana del periodo vacacional, lo que representa un incremento del 14.16% respecto al mismo lapso de 2025.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que la derrama económica alcanzó los 2 mil 153 millones de pesos, impulsada por la ocupación total en los principales destinos de playa y por el flujo constante en carreteras y autopistas. “Tuvimos casa llena en cada destino turístico, con el cien por ciento de ocupación”, señaló.

El mandatario subrayó que la apertura de la nueva autopista Mante–Ocampo–Tula fue clave para acercar a los visitantes del centro del país hacia el sur de Tamaulipas. “La ruta panorámica que cruza la Sierra Madre Oriental permitió que vacacionistas de San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro llegaran más rápido y con mayor seguridad”, explicó.

Las autoridades estatales resaltaron que el repunte turístico confirma la confianza de los visitantes en Tamaulipas como destino seguro y atractivo, con playas, pueblos mágicos y rutas de montaña que registraron alta afluencia.

El crecimiento también refleja la diversificación de la oferta turística, con actividades culturales y gastronómicas que complementaron la experiencia de playa. “La derrama económica no solo se quedó en los hoteles, también benefició al comercio y los servicios locales”, puntualizó Villarreal.