Debate sindical, la propuesta para la sucesión en la Sección 30

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 08 de abril del 2026

El presidente de la sociedad estatal de maestros y padres de familia, Miguel Ángel Tovar Tapia, planteó que la contienda por la dirigencia de la Sección 30 del SNTE debe incluir un debate abierto entre los aspirantes, donde se discutan temas clave como el contrato colectivo de trabajo y el sistema de ahorros SARTET

Lo anterior, luego del fracaso que ha tenido el actual dirigente Arnulfo Rodríguez Treviño, quien en la recta final de su periodo, no ha cumplido con las expectativas del magisterio

“Yo no recuerdo a ningún líder seccional que haya hablado, abiertamente, del contrato colectivo de trabajo, eso sería algo muy interesante que tocaran ese punto en un debate”.

Tovar Tapia se refirió a la administración del SARTET la cual ha generado desconfianza, al grado de que se aprobó un nuevo esquema de ahorro para otro sindicato (SITEM).

“Hay que recordar que el gobernador avaló otro nuevo sistema de ahorro para el sindicato independiente y qué significa esto, una desconfianza por parte del gobierno en la administración del SARTET por parte de los dirigentes y eso abre nuevos horizontes y expectativas y por supuesto una opción más higiénica de ahorro a la que ha llevado el SARTET”.

Entre los temas comunes en las propuestas se encuentran la seguridad social, el fin del pago de pensiones en UMAS y la derogación del nuevo régimen de pensiones de cuentas individuales, asuntos que han generado inconformidad entre los trabajadores de la educación.

“Es necesario que los candidatos se pronuncien con claridad sobre estos temas, porque son asuntos que afectan directamente a los maestros”, señaló.

En el análisis de perfiles, destacó que uno de los aspirantes, Enrique Meléndez Pérez, ha convocado reuniones con docentes, aunque el 80 por ciento de los asistentes son maestros jubilados o con larga trayectoria, quienes en su momento recibieron beneficios sindicales.

En contraste, las nuevas generaciones de maestros están poco representadas en esas convocatorias, mientras que los otros dos aspirantes (Abelardo Ibarra y Naif Hamscho) parecen atraer a docentes de su misma generación, con propuestas más frescas y cercanas a las inquietudes actuales del gremio.

Para finalizar, el distinguido profesor de aula recordó que el actual dirigente, Arnulfo Rodríguez Treviño, enfrenta un gran negativo por haber avalado la reforma a la ley del IPSSET, que modificó el régimen de pensiones y elevó las aportaciones de los trabajadores estatales hasta un 27%. “Ese es un tema que marcará la contienda y que los maestros no olvidan”, puntualizó.