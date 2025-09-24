“La base decidirá si hubo representación con Arnulfo”; Naif

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Aunque falta poco más de un año para la renovación de la dirigencia sindical en la Sección 30 del SNTE, el profesor Naif José Hamscho Ibarra reconoce que ya hay movimientos entre quienes aspiran a suceder a Arnulfo Rodríguez Treviño, actual secretario general.

En entrevista, Naif confirmó que mantiene conversaciones con el profesor Abelardo Ibarra, también identificado como posible aspirante. “Coincidimos en el interés colectivo por la base magisterial y el sindicato. Aún es temprano para hablar de pactos o alianzas, pero nos une la organización sindical”, expresó.

Sobre el ambiente interno del Comité Ejecutivo Seccional, el ex candidato a la Sección 30 fue prudente: “No sé cómo está realmente, hoy estoy enfocado en mi labor como director de secundaria. Lo que sí puedo decir es que siempre vamos a procurar sumar y que haya unidad hacia la base”.

Al preguntarle si considera necesario un cambio en la dirigencia, tras las críticas que ha recibido Arnulfo Rodríguez, respondió: “No soy quien debe evaluar su trabajo. Lo que sí creo es que la base tiene todo el derecho de exigir resultados y beneficios colectivos. Su gestión será valorada en la próxima elección”.

El profesor recordó que el Comité Nacional del SNTE emitirá la convocatoria en aproximadamente 11 meses, y será entonces cuando los aspirantes formalicen sus intenciones. “Nosotros somos institucionales. La gente valorará si hubo o no representación. A su tiempo, saldremos a decir nuestra aspiración”, afirmó.

También se refirió al profesor Enrique Meléndez, ex dirigente de la Sección 30, quien ha comenzado a reunirse con la base sindical. “Nos conocemos todos los que hemos hecho carrera sindical. A veces la gente dice ‘son los mismos’, pero no es lo mismo: es una trayectoria dentro de los comités. La base decidirá si quiere repetir o renovar”