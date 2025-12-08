Tamaulipas No Está en Alerta Epidemiológica por Enfermedad Mano-Pie-Boca, pero se Exhorta a Mantener Medidas de Higiene

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Ante la presencia de casos de la enfermedad Mano-Pie-Boca, la Secretaría de Salud informó que Tamaulipas no se encuentra en alerta epidemiológica.

Sin embargo, exhortó a mantener las medidas de higiene, para evitar su propagación.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a aplicar el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial, ventilación de espacios, desinfección diaria de superficies y juguetes, entre otras recomendaciones.

Cabe señalar que la SST recordó que los síntomas que pueden presentarse son fiebre, lesiones vesiculares en boca, manos, pies o glúteos y malestar general.