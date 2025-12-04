Tamaulipas: más recursos en 2026

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, a cargo de Carlos Irán Ramírez González, tiene programado entregar la propuesta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026 al Poder Legislativo local durante los días 9 y 10 de diciembre. Se estima que este paquete inicial ascenderá a 81 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 6% en comparación con el presupuesto ejercido en 2025.

El Secretario de Finanzas subrayó que la prioridad será mantener la solidez financiera sin recurrir a la creación de nuevos impuestos. Adicionalmente, se anticipa que la cifra total de ingresos podría elevarse hasta cerca de 117 mil millones de pesos al sumar los recursos federales proyectados para complementar el presupuesto estatal.

Para lograr un fortalecimiento fiscal, se implementarán estrategias destinadas a incrementar la recaudación interna en un 15%. Este esfuerzo financiero apoyará programas sociales clave, donde se prevé destinar más de 23 mil millones de pesos, incluyendo la expansión de beneficios como las pensiones para adultos mayores y el programa Mujeres Bienestar.

Ramírez González señaló que este instrumento presupuestal servirá como el marco rector para la ejecución de las políticas públicas durante el año entrante.

Este documento detallará las proyecciones de ingresos, las normativas bajo las cuales se obtendrán, y el esquema de distribución de los fondos destinados a financiar las obras, los servicios y los programas esenciales para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos tamaulipecos.

La Secretaría cumplirá con el plazo constitucional de presentar la propuesta presupuestal antes del día 10 de diciembre, permitiendo así que las comisiones legislativas realicen un análisis exhaustivo del contenido.

Como referencia, el presupuesto que Tamaulipas ejecutó durante el año 2025 fue de 77,363 millones 520 mil pesos.

Con el aumento proyectado, el paquete presupuestal para 2026 podría superar los 82 mil millones de pesos, lo que permitirá fortalecer sectores fundamentales como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura estatal.