Tamaulipas está en el Top Ten de las economías con mayor expansión del país

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de agosto.- La economía de Tamaulipas creció 2.7 por ciento durante el primer trimestre de 2025, colocando al estado entre las diez entidades del país con mayor crecimiento económico, impulsado principalmente por el desempeño del sector primario, que reportó un incremento del 24.3 por ciento.

Según datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las pesca y la agricultura impulsaron el crecimiento comercial de Tamaulipas.

El sector secundario, que incluye la industria y la construcción, aumentó en Tamaulipas 3.4 por ciento, mientras que el sector terciario, relacionado con el comercio y los servicios, registró un crecimiento más moderado de 0.7 por ciento.

La secretaría de Economía, Ninfa Cantú Deándar, atribuyó el desempeño económico a las políticas implementadas por el gobierno de la entidad, enfocadas en fortalecer la inversión, la productividad regional y la infraestructura.

“En Tamaulipas existe un impulso decidido al campo, acompañamiento y financiamiento a nuestras MiPyMEs y junto con los sectores productivos estamos generando condiciones más competitivas para la industria. Esa combinación de esfuerzos está dando resultados visibles en todos los sectores productivos”, afirmó Cantú Deándar.

La funcionaria destacó que los resultados del primer trimestre reflejaron no sólo el dinamismo del sector agropecuario, sino también el crecimiento sostenido en áreas clave como la construcción y los servicios.

Subrayó que el gobierno estatal ha mantenido una estrategia de coordinación entre dependencias y sectores productivos para canalizar recursos y generar condiciones propicias para el desarrollo económico.

De acuerdo con el INEGI, los indicadores reflejan una tendencia positiva en la economía tamaulipeca que, de mantenerse, consolida al estado como uno de los polos de desarrollo del noreste mexicano.