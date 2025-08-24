Modernizan más de 27 mil hectáreas de riego en el norte de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de agosto. – El Gobierno de México inició la modernización de más de 27 mil hectáreas agrícolas en Tamaulipas, como parte del programa “México Se Tecnifica”, con una inversión cercana a los 6 mil 500 millones de pesos.

La Secretaría de Agricultura informó que las labores se concentran en los distritos de riego 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan, considerados de alta productividad agrícola en el norte del país.

La dependencia detalló que los trabajos incluyen la instalación de sistemas de riego tecnificado, el mejoramiento de canales y la implementación de tecnologías digitales para la gestión eficiente del agua.

Las autoridades señalan que con estas acciones se busca garantizar una mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico y elevar la competitividad de los productores de la región. La modernización permitirá un ahorro considerable de agua en zonas donde la disponibilidad ha disminuido en los últimos años, a causa de factores climáticos y sobreexplotación de acuíferos.

Funcionarios del sector agrícola afirmaron que el programa beneficiará de forma directa a miles de productores que dependen del riego para sostener cultivos como sorgo, maíz y algodón.

El proyecto se enmarca en la estrategia nacional para enfrentar el estrés hídrico en el país, en momentos en que distintas regiones viven una sequía prolongada y una mayor presión sobre las fuentes de agua.