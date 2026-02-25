Tamaulipas avanza hacia la erradicación del gusano barrenador con solo seis casos activos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con sólo seis casos activos a la fecha, si para principios de marzo no aparece ningún caso nuevo del gusano barrenador, se esperarán tres ciclos completos de la mosca antes de poder declarar al estado totalmente libre del problema, aseveró el Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores.

“Vamos bien, la idea es inactivar todos los casos, nos quedan seis activos, para principios de marzo podría darse el caso, y si ya no aparece ninguno más, esperaremos tres ciclos de la mosca para declarar al estado totalmente libre”, adelantó.

Al informar sobre los avances en las labores de control del problema de la mosca (gusano barrenador del ganado) en el estado, destacó una reducción considerable de casos activos gracias a la estrategia de campo y la colaboración con ganaderos.

Al hacer un balance actual de casos, el Secretario detalló que se han desactivado 23 casos, lo que calificó como “un excelente avance”, quedando únicamente seis casos activos.

Al detallar la ubicación donde se encuentran los seis casos activos; Varela Flores añadió; “tres en Aldama, dos en El Mante y uno en Casas”.

Varela Flores enfatizó que el trabajo se realiza de manera coordinada con OIRSA, CPA y los ganaderos, mediante un abordaje intensivo «casa por casa, corral por corral» para tratar a todos los animales (vacas, borregas, chivos, cerdos) que presenten heridas o gusanera.

Un punto clave que resaltó fue la transparencia en el manejo de la situación. Se han enviado numerosas muestras a los laboratorios de Senasica, y “gran parte de ellas han resultado negativas para miasis” causada por el gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), lo cual, señaló, es visto como un buen indicador para las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos.

“Se dan cuenta de que estamos reportando todo, no se esconden casos”, resaltó.

El Secretario contrastó la situación de Tamaulipas con otros estados como Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Campeche, donde el brote «explotó».

Por último, Varela Flores atribuyó el éxito parcial en Tamaulipas a una “cultura diferente con los ganaderos», quienes ya están acostumbrados a los altos niveles de sanidad requeridos para la exportación y cuentan con mejor infraestructura en sus ranchos, lo que facilita las labores de campo.