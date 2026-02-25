Evalúa ANPEC afectaciones económicas tras ola de violencia en el país.

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 25 de febrero del 2026

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), encabezada por su dirigente Cuauhtémoc Rivera, emitió un posicionamiento en el que reconoce que la reciente ola de violencia ha golpeado al canal de abasto tradicional, pero subraya que el pequeño comercio mantiene abiertas sus puertas para garantizar el suministro de productos básicos a la población.

El comunicado señala que al menos dos tercios del territorio nacional se han visto afectados en mayor o menor medida por los hechos violentos registrados en las últimas horas, lo que ha generado incertidumbre y ha inhibido a la población de salir a realizar sus compras cotidianas, especialmente en las zonas más golpeadas.

A pesar de ello, ANPEC destacó la resiliencia del canal de abasto tradicional, que no ha interrumpido su labor y mantiene el compromiso de abastecer alimentos y productos de primera necesidad, incluso en momentos de crisis. “Nunca será igual trabajar en paz que en guerra, la violencia afecta toda la vida cotidiana de las comunidades”, se advierte en el posicionamiento.

La organización reconoció que aún no se pueden establecer montos de pérdidas económicas, pero aseguró que tan pronto se tenga un estimado se hará público para su registro.

En su mensaje, ANPEC subrayó que la violencia no solo impacta la seguridad, sino también la actividad económica y social de las comunidades, al alterar rutinas y generar temor en los consumidores.

Finalmente, la Alianza hizo un llamado a garantizar la paz y el orden público, reiterando que el pequeño comercio seguirá cumpliendo con su deber de abastecer a la población y sostener la vida comunitaria en medio de la crisis.