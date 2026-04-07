Frutas y verduras, precios por las nubes

Por José Gregorio Aguilar

Martes 07 de abril del 2026

La inflación alimentaria en México prende señales de alerta: frutas y verduras se disparan y el jitomate se corona como el “rey de la inflación”. El incremento en estos productos básicos golpea directamente la economía familiar, como lo advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

En el primer trimestre de 2026, el tomate saladet registró un aumento promedio de 61.02%, seguido por el limón (38.36%) y el tomate verde (18.58%). La papa subió 16.63%, el chile poblano 9.48%, y hasta el café soluble se encareció 11.31%.

El alza no se limita a alimentos frescos: los cigarros aumentaron 20.13% por el nuevo IEPS, y las bebidas saborizadas también se encarecieron. Todo suma a una inflación de 3.18% en la canasta básica durante el trimestre.

Las condiciones de sequía redujeron cosechas en varias regiones, elevando costos de producción y distribución. A esto se añade la escasez y encarecimiento de fertilizantes, un insumo clave que distorsiona aún más el mercado agrícola.

El aumento en el precio de las gasolinas presiona los costos logísticos. En marzo se observaron ajustes de entre 0.2% y 0.4% por movimiento, acumulando incrementos de hasta 5% en semanas recientes. Cada centavo extra en transporte se refleja en el precio final de los alimentos.

Los aumentos salariales, aunque necesarios para recuperar poder adquisitivo, también intensifican la presión inflacionaria al elevar la estructura de costos de producción.

El T-MEC y sus tensiones arancelarias añaden incertidumbre comercial, frenan inversión y generan un entorno inflacionario que desestabiliza aún más los precios del mercado.

El resultado es un trimestre complicado: factores internos y externos convergen para encarecer lo más esencial, la comida diaria. El jitomate se convierte en símbolo de una inflación que no da tregua. Y mientras las cifras oficiales hablan de estabilidad, las familias mexicanas saben que la verdadera cuenta se paga en el mercado, donde el jitomate ya no es un ingrediente, sino un lujo