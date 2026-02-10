Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de febrero.- Una supervisión realizada al Centro de Inclusión de Familias Migrantes de esta capital permitió constatar el estado físico y operativo del inmueble, así como las condiciones en las que podría brindar atención a personas en contexto de movilidad.

La revisión se llevó a cabo con un enfoque preventivo, con el objetivo de verificar que el espacio cumpla con estándares mínimos de dignidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.

Durante el recorrido se evaluaron áreas de alojamiento, servicios sanitarios y espacios comunes, a fin de confirmar que el centro pueda operar de manera ordenada y segura.

Se observó que el inmueble cuenta con equipamiento reciente, así como con mobiliario y servicios básicos suficientes para atender a familias migrantes en caso de ser activado.

Actualmente el centro no alberga personas migrantes, por lo que permanece sin ocupación, aunque disponible ante cualquier escenario de movilidad humana en la región.

Las autoridades señalaron que este tipo de revisiones permite detectar posibles deficiencias y corregirlas antes de que el espacio entre en funcionamiento.

El seguimiento forma parte de una política de supervisión constante de instalaciones destinadas a la atención de población vulnerable.