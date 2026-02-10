Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de febrero.- La detección de una plaga forestal en la Sierra de Santiago, en Nuevo León, comenzó a generar preocupación en el centro de Tamaulipas debido a la cercanía con zonas boscosas de los municipios de Güémez e Hidalgo, donde el ecosistema presenta condiciones similares.

Desde octubre de 2025, recorridos terrestres permitieron confirmar la presencia de insectos descortezadores como Dendroctonus parallelocollis y Dendroctonus mexicanus en amplias zonas de pino, lo que encendió las alertas por el daño progresivo que estas especies provocan.

Especialistas señalaron que la plaga avanza de manera silenciosa, favorecida por las condiciones climáticas y la continuidad del macizo forestal, lo que incrementa el riesgo de que se extienda hacia territorio tamaulipeco.

Ante este escenario, se realizaron reuniones técnicas con el Comité Estatal de Sanidad Forestal, en las que se definieron estrategias y recursos operativos para contener la afectación antes de que se convierta en una emergencia regional.

Como parte de las acciones recientes, se integraron cuatro brigadas de sanidad forestal coordinadas por el municipio de Santiago, encargadas del levantamiento de información técnica y de la delimitación de las áreas más afectadas.

Las brigadas realizan inspecciones detalladas para identificar árboles infestados, evaluar el nivel de daño y establecer prioridades de atención en las zonas de mayor riesgo.

Especialistas advirtieron que una contención oportuna resulta clave para evitar pérdidas ambientales severas y proteger los ecosistemas forestales del centro de Tamaulipas.