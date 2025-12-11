Someterá Tribunal de Disciplina a revisión total a 147 jueces de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de diciembre.- El Tribunal de Disciplina Judicial de Tamaulipas iniciará una revisión exhaustiva de los 147 jueces y juezas electos, en un proceso que, según el propio órgano, podría derivar en la depuración de juzgados o en la corrección de fallas en la impartición de justicia.

El Poder Judicial del Estado, encabezado por Tania Contreras López, informó que la evaluación se realizará del 10 de enero al 10 de septiembre del próximo año, periodo en el que se revisará el desempeño de cada persona juzgadora que asumió funciones el primero de octubre pasado.

Los integrantes del Tribunal de Disciplina señalaron que todos los juzgados serán objeto de visitas y verificaciones. Indicaron que los visitadores adscritos al órgano realizarán inspecciones directas para supervisar el funcionamiento y el cumplimiento de responsabilidades.

Además, el tribunal abrió la puerta a la participación ciudadana. Señaló que “las personas interesadas pueden manifestar quejas o denuncias que se deriven del proceso de evaluación”, lo que permitirá integrar señalamientos externos a la revisión institucional.

El proceso contempla que cada juez sea sometido a un escrutinio de 15 días, durante los cuales se analizarán expedientes, tiempos de resolución y criterios empleados en la impartición de justicia.

La revisión será el primer examen formal de desempeño para quienes resultaron electos por voto popular, en lo que el Tribunal de Disciplina Judicial considera un mecanismo para asegurar que la renovación del Poder Judicial cumpla con estándares de calidad.

Actualmente, el órgano disciplinario es presidido por la magistrada Ludivina Aldape Garfias e integrado por Jesús Manuel Castillo Quintanilla, Rosa Isela Cavazos Balboa, Luis Gerardo Uvalle Loperena y Alma Delia Gámez Huerta.

Con este proceso, el Tribunal de Disciplina Judicial formaliza su ingreso pleno a funciones, con el objetivo de prevenir irregularidades, corregir rezagos y responder a las exigencias ciudadanas sobre la impartición de justicia en Tamaulipas.