Morena quiere borrar deudas de agua incobrables

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de diciembre.- La diputada local de Morena, Elvia Eguía Castillo, planteó una reforma para permitir la depuración de usuarios con adeudos superiores a cinco años, con el objetivo de eliminar cuentas incobrables y dar estabilidad financiera a los organismos operadores del agua en Tamaulipas.

Eguía Castillo sostuvo que el rezago en el cobro “se ha padecido y prolongado a través de los años”, pues existen usuarios con deudas acumuladas de hasta 15 años o más, situación que ha generado cargas imposibles de recuperar para las Comapas.

Señaló que esta problemática absorbe recursos humanos, materiales y tiempo productivo que no deriva en resultados, ya que muchos adeudos “por diversos factores se consideran cuentas incobrables”, lo que afecta la operación diaria del servicio de agua potable.

La legisladora explicó que su propuesta se sustenta en el artículo 170 del Código Municipal del Estado, que asigna a los municipios la responsabilidad de servicios como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Detalló que la iniciativa establece que “la gerente o el gerente general del organismo operador del agua podrá proponer al Consejo de Administración la depuración de cuentas por cobrar de los usuarios con más de cinco años de adeudo”, con el fin de reflejar finanzas reales y permitir estrategias de saneamiento.

Además, señaló que el Consejo de Administración contará con la facultad expresa de autorizar la eliminación de estas cuentas, siempre a propuesta de la gerencia general del organismo operador del agua.

Eguía Castillo afirmó que depurar adeudos acumulados permitirá fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de las Comapas, mejorando la calidad y continuidad del servicio del agua potable en el estado.

Finalmente, propuso que el Código Fiscal del Estado se aplique de forma supletoria a la Ley de Aguas de Tamaulipas, con el fin de dar sustento jurídico al proceso de depuración y garantizar su ejecución adecuada en todos los organismos operadores.