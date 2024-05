Solo 96 pesos reciben maestros para capacitación en este 2024

Por José Gregorio Aguilar

El presidente de la asociación Alianza de Maestros, Carlos Aguirre Marín, fijó su postura en relación al aumento salarial del 10 por ciento anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y subrayó sigue siendo un absurdo que la educación reciba un presupuesto insuficiente en México.

Aunque dijo que cualquier incremento al salario de los trabajadores de la educación siempre será bueno, aunque no suficiente, enfatizó que es de analizar el hecho de que, si para el gobierno federal es tan importante la labor que todos los días realiza el maestro, porqué por ejemplo, no se destina un presupuesto mayor para la mejora de la infraestructura y la tecnología por mencionar solo algunos rubros.

“Todo aumento que apoye la labor de los docentes siempre será bueno, no suficiente pero será bueno, pero yo lo que sugiero es que el tema no se quede solo en un aumento del 10 por ciento, sino que exista el aumento en el presupuesto educativo, para la mejora de la infraestructura y la tecnología, que no sea solo de carácter laboral o por la coyuntura”.

De hecho, puso de manifiesto la importancia de invertir más en la formación y capacitación docente ya que para este 2024, cada maestro contará con 96 pesos para este rubro, cuando en el 2017, recibió aproximadamente mil pesos.

Expuso que el mejor y mayor reconocimiento que puede recibir un maestro frente a grupo, es garantizarle una inversión digna en formación continua para que los docentes puedan enfrentar los retos de los nuevos planes y programas de estudio

“Si se le quiere apoyar al maestro que se les apoye más allá del aumento económico del 10 por ciento, por ejemplo en el rubro de capacitación en 2017 se destinaban mil pesos para la capacitación de los maestros ahora en 2024, son 96 pesos para la capacitación es un verdadero absurdo cuando lo que hoy se necesita es apoyarlos”.

Finalmente, Carlos Aguirre Marín, extendió un profundo reconocimiento a todos los maestros este 15 de Mayo, porque muchas veces trabajan en condiciones adversas, dan lo mejor de sí y sacan delante de la mejor forma el ciclo escolar, por lo que, en su opinión, en esta fecha sí hay mucho que celebrar.