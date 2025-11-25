Organismo de agua de Victoria inicia capacitación tras recomendación de derechos humanos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de noviembre.– La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas comenzó un programa de capacitación para trabajadores de la Comapa Victoria, como parte del seguimiento a la recomendación 2/2025, emitida en mayo tras el caso de un usuario al que se le negó el servicio mientras continuaban los cobros.

De acuerdo con el organismo, situaciones similares se han registrado con otros ciudadanos, aunque no siempre llegan a convertirse en quejas formales ante la institución.

El proceso formativo fue encabezado por el visitador especial Reyes Eduardo Eguía Durán, quien acudió a las instalaciones del organismo operador para brindar la primera sesión al personal.

La capacitación tiene como propósito corregir prácticas que derivan en vulneraciones al derecho al agua y fortalecer la atención que se brinda a la población usuaria.

El contenido incluyó el tema “Aplicación de la observación general 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y derecho al agua”, centrado en las obligaciones de las instituciones encargadas del servicio.

La Comisión sostuvo que estas acciones buscan asegurar la prestación sin discriminación y prevenir afectaciones a usuarios ante inconformidades o fallas en el servicio.

El organismo reiteró que dará seguimiento puntual al cumplimiento de la recomendación y a las medidas adoptadas por la Comapa Victoria.