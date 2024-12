Sin fecha el Trieltam para sustituir a Edgar Danés

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Aun cuando no hay una fecha establecida para designar a quien asumirá la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas tras el desafuero de Edgar Danés Rojas, los integrantes del Pleno ya han estado platicando para tomar una determinación en ese sentido, reveló la magistrada Blanca Hernández Rojas.

“No tenemos como tal una fecha, estamos en pláticas las y los magistrados del Tribunal, pero finalmente tenemos que llegar a una decisión, no puede estar el tribunal acéfalo con esa figura”, refirió

Hernández Rojas puntualizó el procedimiento que se habrá de llevar a cabo para la designación de quien será el próximo presidente del Trieltam; “la ley es muy clara”.

“A nosotros nos designa el Senado de la República, y al interior del Pleno del Tribunal tomamos la decisión de nombrar presidente por mayoría de votos”.

Cabe señalar que la magistrada del Trieltam recordó que el presidente que se habrá de nombrar en sustitución de Danés Rojas tendrá una vigencia de cuatro años en el cargo.

Por último, en las tareas por enfrentar, Hernández Rojas se refirió al proceso electoral para la renovación del Poder Judicial del Estado, la cual, dijo, aunque inédito, “no se les dificultará”.

“Es una elección extraordinaria, inédita, nosotros tenemos las reglas escritas para los procesos electorales ordinarios, este no, hay una reforma Constitucional que aprobó el Congreso del Estado, pienso yo, creo, que los legisladores tendrán que hacer lo propio en las leyes secundarias en el estado, como lo están haciendo a nivel federal”, mencionó.

En ese sentido, dijo que si bien es cierto a nivel estado se está haciendo una réplica de lo que se está haciendo en la elección de jueces, magistrados y ministros a nivel federal, a nivel local, “es un reto, es una oportunidad que tenemos como juzgadoras, como juzgadores, pero las reglas las van a dictar ellos y también sabemos que es una lectura obligada de esa reforma que hicieron nuestros legisladores, y viene en el apartado transitorio que es el Ietam quien deberá emitir todos los acuerdos necesarios para llevar a cabo esta elección”.

Para concluir, Hernández Rojas recalcó; “sin duda es inédita, pero en el Trieltam nada se nos dificulta”.