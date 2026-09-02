Recorre Lorena Zapata sectores de Victoria para atender a familias victorenses

Cd. Victoria.-

Con compromiso y pasión de servir, la secretaria de Bienestar Social de Victoria, Lorena Zapata Medina, recorre los sectores de la ciudad para atender las demandas y peticiones de las familias victorenses.

Haciendo equipo con el alcalde de Victoria Lalo Gattás, la funcionaria municipal visitó distintas viviendas para hacer entrega de apoyos para mejora de vivienda y recibir peticiones diversas de la población.

«Nuestro trabajo es estar en territorio, con la gente. Hoy entregamos apoyos, pero sobre todo escuchamos y atendemos. Esa es la instrucción del alcalde Lalo Gattás, no dejar sola a ninguna familia», señaló.

Durante el recorrido casa por casa, escuchó de manera directa las necesidades de las familias y refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de seguir siendo un gobierno cercano, humano y que resuelve.