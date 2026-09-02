Conoce los requisitos para cambio de propietario de vehículos regularizados en Tamaulipas

Por: José Medina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas informó a los propietarios de vehículos regularizados mediante decreto sobre los requisitos y el costo para realizar el cambio de propietario e incorporarlos al padrón vehicular estatal.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el trámite tiene un costo de mil 173 pesos y debe ser realizado por el adquirente del vehículo, quien deberá presentar la documentación correspondiente ante las autoridades de control vehicular.

Entre los principales requisitos se encuentra la Solicitud de Movimiento al Padrón Vehicular (SF001), debidamente llenada y firmada por el comprador, así como el Contrato de Compraventa de Vehículo Regularizado (SF-0030), firmado por vendedor, comprador y dos testigos.

También será necesario presentar la Constancia de Recepción de Información emitida por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), además de identificación oficial vigente del vendedor, comprador y los dos testigos.

La Secretaría de Finanzas señala que el adquirente deberá contar con CURP reciente, obtenida desde la página oficial de RENAPO; licencia de conducir vigente del Estado de Tamaulipas y Constancia de Situación Fiscal que contenga su RFC.

Asimismo, deberá presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, el cual debe estar a nombre de quien solicite el alta o de un familiar directo. En caso de que el contribuyente rente el inmueble, deberá presentar el contrato de arrendamiento.

Como parte del procedimiento de control vehicular, también deberá presentarse el automóvil para la verificación física y toma de calca del Número de Identificación Vehicular (NIV), cuando así corresponda.

La dependencia precisó que, si el trámite es realizado por una tercera persona, deberá anexarse una carta poder simple, además de la identificación oficial vigente del propietario.

La Secretaría de Finanzas recomendó a los interesados reunir previamente toda la documentación requerida para agilizar el proceso de cambio de propietario de los vehículos regularizados mediante decreto.