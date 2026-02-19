SET asegura cobertura total, pero persisten cierres y falta de maestros

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, afirmó que el 100% de las escuelas de nivel básico están trabajando, pese a que en las últimas semanas se han registrado cierres temporales, conflictos y paros impulsados por padres de familia ante la falta de docentes.

Valdez García sostuvo que el sistema educativo estatal, con más de 6,250 escuelas y 54,000 maestros, opera en su totalidad. “Hoy están al cien por ciento trabajando las escuelas. No tengo reporte de cierres en la capital ni en el estado”, aseguró, al destacar la entrega de cerca de 2,000 nuevos nombramientos en coordinación con el sindicato magisterial.

Sin embargo, padres de familia han denunciado cierres en planteles y deficiencias en la cobertura docente, lo que contrasta con el discurso oficial. El funcionario reconoció que diariamente se enfrentan vacancias por jubilaciones, traslados y enfermedades, pero insistió en que los interinatos están siendo cubiertos y pagados.

Respecto a los procesos de inscripción, Valdez García admitió que aún existen “áreas de oportunidad” en el sistema digital y que se revisarán casos como el de la Secundaria 4 en Victoria, donde hubo quejas por dejar fuera a estudiantes que viven cerca del plantel.

“Queremos evitar filas y pernoctas de padres de familia, y garantizar criterios claros de ingreso”, señaló.

El secretario adelantó que se prevé lanzar 500 nuevas plazas para egresados de las normales, con el objetivo de asegurar un espacio y un docente para cada niño en el ciclo 2026-2027, como lo ha instruido el gobernador Américo Villarreal.

Finalmente, sobre los libros de texto, indicó que se revisan contenidos de matemáticas y ciencias por parte del CINVESTAV, además de incorporar la presencia de las mujeres en la historia de México. “El espíritu permanece: que el libro sea un instrumento democratizador del conocimiento”.