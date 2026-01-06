Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 6 de enero.– La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas cerró el 2025 con la emisión de una recomendación dirigida a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tras acreditar violaciones a los derechos humanos de una maestra de preescolar que fue removida de su cargo.

La recomendación, identificada como la número 28 – de un total de 30- del 2025, responsabiliza a la Dirección de Investigación de la dependencia estatal por incurrir en actos de maltrato y omisión, lo que convirtió a la docente en víctima y dio lugar a la solicitud de reparación del daño.

De acuerdo con la Codhet, la quejosa denunció haber sido objeto de corrupción y trato indebido por parte de su superior jerárquico, quien determinó separarla de su puesto dentro del sistema educativo.

La maestra, cuya identidad se mantiene reservada por razones legales, reconoció que existían inconformidades de padres de familia asentadas en su expediente, situación que fue utilizada como argumento para su remoción.

La afectada expuso que en febrero de 2024 presentó formalmente la denuncia ante la Secretaría Anticorrupción, pero transcurrieron once meses sin que recibiera respuesta alguna por parte de la autoridad.

Ante la falta de atención institucional, la docente recurrió a la Comisión de Derechos Humanos, donde tras el análisis del caso se concluyó que fueron vulneradas sus garantías fundamentales.Como resultado, la Codhet exhortó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a atender la queja y responder conforme a derecho, al tiempo que informó que con esta resolución sumaron 30 recomendaciones emitidas en 2025, principalmente contra dependencias de seguridad, procuración de justicia, educación y salud.