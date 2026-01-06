Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 6 de enero.- La Guardia Estatal de Tamaulipas concluyó el 2025 con un balance positivo en materia de seguridad, particularmente durante el cierre de año, aseguró el diputado local Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

El legislador señaló que, de acuerdo con la información disponible, la corporación logró mantener el orden y la tranquilidad durante el periodo vacacional decembrino, sin que se registraran hechos de alto impacto que alteraran la seguridad en la entidad.

Prieto Herrera sostuvo que el desempeño de la Guardia Estatal fue adecuado a lo largo del año pasado y afirmó que no se tuvo conocimiento de situaciones relevantes que pusieran en entredicho la labor de la corporación.

Al referirse a los accidentes ocurridos en carreteras, aclaró que se trata de un tema distinto al de la seguridad pública, aunque reconoció que estos hechos dejaron consecuencias lamentables durante el mismo periodo.

Indicó que, ante el incremento de percances fatales, desde el Congreso del Estado se ha insistido en la necesidad de que los conductores asuman una mayor responsabilidad al volante, evitando manejar cansados, a exceso de velocidad o sin respetar los señalamientos.

El diputado de Morena explicó que, aunque existe una Guardia Estatal de Caminos, hay situaciones que no pueden prevenirse debido a la imprudencia de algunos automovilistas.

Finalmente, consideró que la prevención de accidentes también depende de la conciencia ciudadana, ya que en muchos casos las autoridades no tienen margen de acción suficiente para evitar conductas de riesgo en las carreteras.