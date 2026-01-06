Impulsan corredor Golfo Norte para mejorar seguridad vial en carreteras de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante los accidentes registrados en carreteras federales que cruzan el estado, el secretario de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, informó que se trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para impulsar proyectos de infraestructura que permitan mejorar la seguridad vial y reducir riesgos, particularmente en tramos de alto flujo vehicular.

El funcionario señaló que, aunque se trata de vías federales, existe respaldo del Gobierno Federal para atender esta problemática.

“Han sido carreteras federales desafortunadamente, porque no dejan de ser accidentes en Tamaulipas, pero afortunadamente la presidenta Claudia Sheinbaum está con el proyecto del corredor Golfo Norte”, expresó.

Cepeda Anaya explicó que este proyecto contempla la ampliación y modernización de importantes tramos carreteros en la entidad. “Recordemos que desde Estación Manuel se va a ampliar otro cuerpo hacia Ciudad Victoria, y de Ciudad Victoria hasta Reynosa, y un libramiento ahí en Tampico, más un puente Tampico 2”, detalló.

De acuerdo con el secretario, estas obras permitirán atender de fondo los problemas de movilidad y seguridad en las vialidades federales.

“Todo esto va a venir a solucionar”, afirmó, al destacar que se ha mantenido una coordinación constante con autoridades federales para avanzar en la planeación del proyecto.

Indicó que tanto el gobernador Américo Villarreal Anaya como él han sostenido reuniones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para definir las primeras acciones. “Hemos estado en pláticas con la SICT para que en la primera etapa sea la carretera Zaragoza, precisamente para prevenir los accidentes en la medida de lo posible”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si estas obras permitirán reducir el flujo de unidades pesadas, el titular de Obras Públicas respondió que la ampliación ayudará a una mejor distribución vehicular. “Por cada cuerpo, sí. Se van a distribuir”, afirmó.

Finalmente, Cepeda Anaya adelantó que el arranque de estas obras ya tiene un horizonte definido. “El programa es iniciar este año 2026”, concluyó.