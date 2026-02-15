Segunda línea del acueducto aliviará abasto, pero dependerá de concesiones federales

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Arael Reséndez Silva, señaló que la segunda línea del acueducto representará un avance importante para mejorar el suministro de agua en la capital; sin embargo, aclaró que no significa una solución absoluta al problema, ya que el abastecimiento depende de la capacidad y regulación de la presa Vicente Guerrero.

El funcionario explicó que existe la percepción ciudadana de que, una vez concluida la obra, se terminarán definitivamente las restricciones en el servicio.

“Efectivamente la segunda línea del acueducto viene a resolver una parte del problema, pero no olvidemos que al final del día la presa Vicente Guerrero de origen es para consumo agrícola, es para abastecer un distrito de riego”, expresó.

Detalló que el uso del agua está sujeto a concesiones otorgadas por la federación, por lo que el municipio debe apegarse a los volúmenes autorizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Como toda norma federal o ley general, nosotros estamos supeditados a las concesiones que el gobierno federal nos pueda dar para el uso y aprovechamiento del agua”, indicó.

Reséndez Silva puntualizó que, incluso si la presa alcanzara su máxima capacidad, el suministro para la ciudad está limitado a los metros cúbicos autorizados.

“Aunque la presa pudiera estar al 100, nosotros, de acuerdo a las concesiones que tenemos, es la capacidad que tenemos para abastecernos”, sostuvo.

Subrayó que la nueva infraestructura permitirá un mejor equilibrio en la distribución y aliviará de manera significativa la problemática actual.

“Viene a dar un gran alivio la segunda línea del acueducto, sin duda; viene a resolver una gran parte del problema, si no es que el problema en concreto, pero va a estar ya Victoria muy equilibrado en el tema de la distribución del agua”, afirmó.

No obstante, reiteró que mientras la presa continúe siendo de uso agrícola, las autoridades federales deberán garantizar también el volumen destinado al riego.

“Tenemos que ser muy conscientes de que la segunda línea viene a resolver parte del problema, pero la regulación en materia federal es importante y no la podemos dejar de lado”, añadió.

En cuanto al crecimiento urbano de la capital, el secretario reconoció que será necesario gestionar mayores concesiones conforme aumente la demanda.

“Sin duda, el crecimiento de Victoria nos va a ir obligando a solicitar más concesiones a la Comisión Nacional del Agua para poder tener la capacidad de distribución”, señaló.

Incluso, adelantó que a largo plazo podría contemplarse la construcción de una tercera línea del acueducto.

“En un futuro, como ya lo comentó el alcalde, pasados los 50 años se tendrá que hacer una tercera línea conforme vaya creciendo la mancha urbana”, comentó.

Por ahora, explicó, lo urgente era alcanzar la capacidad proyectada para garantizar el abasto regular.

“Lo que urgía era que Victoria contara con esa capacidad de los mil 700 litros cúbicos por segundo para que pudiera la ciudadanía tener agua de manera regular”, concluyó.