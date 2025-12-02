«Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas desmiente paro de labores en la Guardia Estatal»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, rechazó que exista un paro de labores por parte de elementos de la Guardia Estatal en San Fernando.

“No hay paro de estatales”, acotó.

En entrevista a su llegada al Congreso del Estado para participar en la Ceremonia de Honores a la Bandera y posterior reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública dijo que si bien hubo alguna inconformidad por una situación, ésta fue corregida y el personal labora con normalidad.

“Hay una inconformidad en aspecto disciplinario, pero ya se corrigió”, refirió.

Ante representantes de diferentes medios de comunicación; Pancardo Escudero añadió; “ya están laborando, de inmediato empezaron a laborar”.

Indicó que en San Fernando hubo una reestructuración que será aplicable a partir de la fecha; y habrá movimiento de personal, con Asuntos Internos revisando el caso.

“Hubo una reestructuración, vamos a saber ahorita, asuntos internos lo tiene y veremos, pero sí va a haber movimiento de personal”, recalcó.

Cabe señalar que trascendió que los elementos de Guardia Estatal denunciaron a la delegada regional por presunto abuso de autoridad y acoso laboral.