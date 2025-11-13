Se rezaga Tamaulipas en meta de crear 26 mil empleos formales

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 13 de noviembre.– El estado de Tamaulipas debía crear 26 mil 750 empleos formales de enero a octubre, pero solo alcanzó 781 nuevos registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa apenas el 2.9 por ciento de su meta anual, de acuerdo con la organización México, ¿Cómo Vamos?

El informe coloca a Tamaulipas en color rojo dentro del Semáforo de Generación de Empleo y en el lugar once entre las entidades con peor desempeño laboral del país, al reflejar un estancamiento sostenido en la creación de plazas formales.

Aunque en octubre se reportó un aumento de mil 712 empleos, la cifra no logró revertir la tendencia negativa que arrastra el estado desde abril, cuando cayó al nivel de alerta roja tras haber iniciado el año en verde y transitar brevemente por el amarillo en marzo.

“México, ¿Cómo Vamos?” advierte que Tamaulipas acumula ya siete meses en la zona crítica del indicador, lo que muestra una pérdida de dinamismo en sectores clave y una falta de impulso para recuperar el ritmo previo de empleo.

A nivel nacional, 26 entidades se encuentran también en rojo, una en amarillo y solo cinco en verde, al haber cumplido sus metas de empleo formal establecidas para este año.

El bajo avance de Tamaulipas revela una desaceleración laboral que contrasta con el crecimiento observado en otras regiones, y que podría repercutir en la estabilidad económica del estado si no se adoptan medidas de estímulo a la inversión y al empleo formal.