Lanzan iniciativa para subsidiar transporte y titulación de estudiantes en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 13 de noviembre.– Para evitar que la falta de dinero obligue a miles de jóvenes a abandonar sus estudios, el diputado Víctor Manuel García Fuentes presentó una iniciativa que propone subsidios al transporte público y apoyos para gastos de titulación en Tamaulipas.

La reforma, que modifica la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, busca convertir la educación en una prioridad real de política pública y no en una promesa incumplida. La propuesta fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Niñez, Adolescencia y Juventud para su análisis.

El legislador sostuvo que se trata de una medida con sentido social y humanista. “Cuando apoyamos a nuestra juventud, apoyamos el desarrollo de todo Tamaulipas y demostramos que en nuestro estado nadie se queda atrás”, afirmó durante su intervención.

De acuerdo con García Fuentes, la iniciativa obligaría al Poder Ejecutivo a implementar descuentos en el transporte urbano y rural para estudiantes, además de establecer subsidios directos para cubrir el proceso de titulación en niveles medio superior y superior.

“Esta propuesta reconoce que la educación es una de las herramientas más poderosas para el progreso individual y colectivo, y busca reducir los obstáculos económicos que impiden a miles de jóvenes alcanzar su meta profesional”, agregó el diputado.

El legislador matamorense advirtió que la deserción escolar es uno de los problemas más serios del sistema educativo, especialmente entre estudiantes que no pueden pagar traslados o el costo de obtener su título. “Muchos terminan su carrera, pero nunca se titulan porque no tienen recursos”, señaló.

García Fuentes subrayó que el Estado debe garantizar condiciones de equidad para que la educación deje de ser un privilegio. “La educación no debe ser un privilegio, sino un derecho que el Estado garantice con acciones concretas”, recalcó.

La propuesta busca colocarse como una política de largo alcance que alivie la carga económica de las familias y contribuya a formar una generación de jóvenes con igualdad de oportunidades en todo Tamaulipas.