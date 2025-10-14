Se registran fuertes aumentos en alimentos y restaurantes en Tamaulipas

La carne de res, la leche de vaca y los consumos en restaurantes lideran el alza de precios en septiembre_

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 14 de octubre.–Durante septiembre, los precios de los alimentos y bebidas en Tamaulipas mostraron incrementos significativos, principalmente en la carne de res, la leche de vaca y los consumos en restaurantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte indica que los bisteces de res aumentaron 18.2 por ciento en comparación con el año anterior, colocándose como el producto con la mayor alza en el estado. La leche de vaca subió 9.2 por ciento, mientras que los alimentos y bebidas en restaurantes registraron un incremento de 7.6 por ciento.

La inflación general anual en Tamaulipas durante septiembre de 2025 se situó en 3.8 por ciento, lo que representa una reducción de 0.8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, cuando fue de 4.6 por ciento.

Este nivel inflacionario es comparable al registrado en septiembre de 2007, que también alcanzó 3.8 por ciento, según el comparativo histórico del INEGI.

Por otra parte, la inflación mensual de septiembre de 2025 fue de 0.2 por ciento, mostrando un ligero incremento de 0.1 puntos respecto a agosto, rompiendo la estabilidad observada entre enero y julio, cuando el índice mensual se mantuvo prácticamente sin cambios.

Los analistas destacan que, aunque la inflación general mantiene una tendencia a la baja, los productos básicos y los servicios de consumo diario continúan aumentando, afectando directamente la economía de las familias.

Con estos datos, Tamaulipas se mantiene dentro del rango nacional de inflación, pero los alimentos y bebidas siguen siendo los principales impulsores del costo de vida en el estado.