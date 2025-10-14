Rechaza Movimiento Ciudadano alianzas y apuesta por jóvenes rumbo al 2027

El partido busca consolidarse en Tamaulipas con nuevas figuras y sin depender de coaliciones_

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de octubre.–Movimiento Ciudadano (MC) definió su ruta política hacia las elecciones de 2027 con una estrategia basada en la promoción de jóvenes y el rechazo a cualquier alianza con otros partidos, afirmó su dirigente municipal, Gerardo Valdez Tovar.

El coordinador del partido naranja en Ciudad Victoria sostuvo que MC cuenta con cuadros competitivos capaces de enfrentar con éxito los próximos comicios, apostando por renovar la oferta política con rostros nuevos que representen una alternativa a los partidos tradicionales.

Valdez Tovar aseguró que la línea nacional del partido es firme respecto a las coaliciones. “Hemos tenido oportunidad de acudir a eventos nacionales y la dirigencia ha dejado muy claro que nosotros vamos solos”, expresó.

Agregó que, aunque aún falta tiempo para definir posturas rumbo al proceso electoral, actualmente no existe intención alguna de construir alianzas con el PAN, el PRI o el PRD. “Nosotros no tenemos la intención de aliarnos para el 2027, queremos construir nuestra propia propuesta”, afirmó.

El dirigente consideró que la última elección local marcó un avance importante para Movimiento Ciudadano, al demostrar que el partido puede competir con fuerza, incluso sin estructuras tradicionales ni grandes recursos.

“Fue una elección difícil, con violencia política y con poco margen de tiempo, pero aun así se hizo un buen trabajo y eso nos dejó un aprendizaje valioso”, comentó.

Valdez Tovar concluyó que los resultados alcanzados auguran un futuro prometedor para Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, con una base cada vez más sólida y una ciudadanía más abierta a nuevas opciones políticas.