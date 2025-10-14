Estudiante de la UAT obtiene bronce en torneo de boxeo en España

Ciudad Victoria, Tam.; 14 de octubre de 2025.

El estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), David Emmanuel “La Amenaza” Torres Rosales, obtuvo la medalla de bronce en el Boxam Internacional 2025, competencia celebrada en Alicante, España.

El alumno de la Licenciatura en Psicología de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano participó en el torneo celebrado en el Pabellón Muixara de la localidad de La Nucía, con más de 200 boxeadores de 13 países que compitieron en este encuentro catalogado como el escenario internacional donde se forjan las futuras estrellas del ring.

“La Amenaza” Torres participó en la división de los 65 kilogramos, donde logró avanzar hasta la ronda semifinal tras una serie de combates en los que demostró disciplina, fortaleza y técnica.

El pugilista universitario mostró entrega y constancia, destacando por su capacidad para mantener un alto nivel competitivo frente a oponentes internacionales. Su desempeño le permitió subir al podio y obtener la medalla de bronce, sumando así su segunda presea internacional dentro de su trayectoria deportiva.

El equipo mexicano tuvo también una actuación sobresaliente al liderar la clasificación general con un total de 49 medallas, reafirmando el posicionamiento del país como una de las potencias del boxeo a nivel mundial.

Originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, David Torres combina su formación académica con su desarrollo deportivo, consolidándose como una de las jóvenes promesas del boxeo mexicano.

El logro de “La Amenaza” Torres es motivo de orgullo para la comunidad universitaria, pues representa el éxito del modelo de formación integral que impulsa la UAT, al fomentar el desarrollo académico, humano y deportivo de su alumnado.