El Rebaño, ¡inalcanzable!

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se han cumplido ya 27 jornadas en la categoría Máster de la Liga Regional de Futbol de Veteranos, y el equipo de El Rebaño continúa comandando las acciones con 77 unidades.

Con un récord de 25 victorias, dos empates y ninguna derrota, el cuadro dirigido por Froy Gómez es el único invicto en todo el torneo, consolidándose como el líder absoluto de la competencia al sacarle 13 puntos de ventaja a Deportivo JVT, que marcha en el segundo lugar.

Por su parte, Titanes comienza a escalar posiciones y ya se ubica en el tercer sitio con 62 unidades. Detrás de ellos se encuentran Veterinaria y Chivas FC, ambos con 56 puntos.

Real Obrera sigue en la pelea con 54 unidades, seguido por Padilla, que acumula 49.

Atlético Mainero suma 42 puntos, mientras que Pollitos y La San Juana registran 39 cada uno.

Pedacera FC aprieta el paso y ya alcanzó los 36 puntos.

Más abajo, Colonia Sosa suma 34 unidades, seguida por Sindicato de Albañiles con 28, Rayos FC con 26, y Colbert Telas y Tapices con 25. Muy cerca se encuentra Zorros Sáenz, con 24 puntos.

En el fondo de la tabla aparece Máquina IMSS, con 22 unidades, seguido por Libercol con 21.

Peñarol suma 12 puntos, mientras que Mundo FC cierra la clasificación con solo 5 unidades.