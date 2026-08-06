Estudiante de la UAT conquista el oro en esgrima en Santo Domingo 2026

El atleta de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, Brandon Romo, se coronó campeón en la modalidad de sable individual durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ciudad Victoria, Tam.; 5 de agosto de 2026.

En un hecho histórico para el deporte universitario, el atleta de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Brandon Alan Romo Beltrán, conquistó la medalla de oro en la disciplina de esgrima, en modalidad de sable individual varonil, dentro de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados en República Dominicana.

El estudiante y deportista de la UAT se consagró en lo más alto del podio tras superar de forma consecutiva a selectos competidores de diferentes países, logrando imponerse, en el duelo final, ante el venezolano Simón Durán Goyo, con un marcador de 15-8, lo que le aseguró la presea dorada para la delegación mexicana y puso en alto el nombre de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Romo Beltrán cursa la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) y realiza sus entrenamientos bajo la tutela de la experimentada entrenadora y exolímpica Úrsula Sarahí González Gárate.

Consolidado en la Selección Nacional de Esgrima, este campeonato en Santo Domingo impulsa de manera sólida su ranking internacional en la ruta de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El desempeño de Romo Beltrán refleja una trayectoria de disciplina en la que destacan la medalla de oro en la Universiada Nacional 2024, en Aguascalientes; oro en el Campeonato ANUIES 2025; Campeón Nacional Senior, en Querétaro 2025; además de múltiples podios en selectivos nacionales de la federación en distintas sedes, lo que lo convierten en un referente de la esgrima y un orgullo para la UAT.

A la par de sus compromisos académicos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas le ha brindado el respaldo e impulso necesario para representar a México en el plano internacional. Por sus destacados logros, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, le ha otorgado reconocimientos públicos como un alumno ejemplar, demostrando que la excelencia académica y el deporte de alto rendimiento avanzan de la mano en la institución.