Se acerca la temporada invernal, estiman la llegada de 48 frentes fríos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. –

Con un estimado de 48 frentes fríos, se acerca la temporada invernal 2025-2026, informó Protección Civil Tamaulipas.

Aumentará la incidencia de frentes fríos en Tamaulipas en las siguientes semanas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó el ingreso total de 48 sistemas frontales, estimando que diciembre sea el de mayor actividad de incidencia.

Cabe señalar que PC Tamaulipas recomendó a la ciudadanía a estar preparados para los descensos térmicos para evitar enfermedades.