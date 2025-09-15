Asegura diputada que sigue siendo amiga del PVEM

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La diputada local Ana Laura Huerta Valdovinos confirmó su adhesión a la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, decisión que, dijo, implica un reacomodo en la correlación de fuerzas legislativas y marca el inicio de una nueva etapa en su carrera política.

La legisladora aclaró que su salida del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no se debe a diferencias con el liderazgo nacional, sino a la falta de comunicación con la dirigencia estatal.

“Con los directivos y con la gente que está en la federación sigo muy bien, incluso recientemente compartí una cena con Karen Castrejón. Yo con quien ya no tengo ninguna relación es con el dirigente estatal, nunca tuve una cercanía real”, sostuvo.

Huerta Valdovinos afirmó que el respaldo que ha recibido en su nueva bancada fue determinante para dar el paso. “El que me acojan mis compañeros de Morena, que vean el respaldo y la cercanía, a mí me da mucho gusto. Para mí esto representa un verdadero aliento”, señaló.

Con su incorporación, Morena fortalece su presencia en el Congreso local, mientras que el Verde pierde a una de sus integrantes. Pese a ello, la legisladora reiteró que mantiene un trato cordial con la dirigencia nacional del PVEM, aunque dejó claro que su futuro político lo visualiza dentro de la Cuarta Transformación.